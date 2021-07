Sonntag, 18 Juli 2021 | 28.199

Die Menschenrechte und ... die Menschengleichstellung

Impfen gegen Corona ...

ist ungefähr genau so unsinnig ... wie Impfen gegen Hochwasser ...



und ungefähr genau so verbrecherisch ...

wie der gesamte Drogenhandel und die Mafia etc etc zusammen ...



*



gemeint ist dabei insbesondere die Gleichstellung von Frauen ... nämlich den Männern ...

nach wie vor versteht aber kein Mensch worum es dabei eigentlich geht ...



die Rechte von Frauen ...

sind nach wie vor nicht definiert ... nichtmal thematisiert ...



umso heftiger kann man bekanntlich streiten über Dinge ...

von denen man nichts versteht ...



und warum Frauen unbedingt die Gleichstellung mit Männern erreichen wollen ...

können nicht mal Frauen erklären ...



der Streit geht also ebenso haarscharf wie völlig an der Sache vorbei ...

bez es ist gerade der Streit ... der die Unterschied am Leben erhält ...



*



die Politische Predigt ...

das kloo-ballistische Unions Europa ...



die Deutschen und ... andere Weltbürger ...

das Politische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen