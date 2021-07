Samstag, 17 Juli 2021 | 28.198

Die Menschenrechte und ... die Lage der Dinge

der Bundespräsident unterhält sich leutselig ...

mit ehrenamtlich Engagierten und Auszubildenden (?) ... 'zu ihrer Situation' ...



und das ist eben wieder genau das was nicht geht ...

was nicht Aufgabe des Präsidenten der Republik ist ...



das Problem ist doch diese beschissene Situatzion ...

und der Präsident müßte den Hauptverantwortlichen ...



in Legislative / Exekutive / Judikative in den Arsch treten ...

inclusive denjenigen in den Medien / in der Medizin / in den Religionen ...



statt dessen werden wieder diejenigen ... denen es schlecht geht und die darunter leiden ...

befragt ... wie sie das eventuell länger und besser noch aushalten können ...



ganz einfach deswegen ... weil niemand den Präsidenten fragt ...

ob er noch alle Tassen im Schrank hat ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Angela Merkel und Tod ... auch wenn sie heute Geburtstag hat ...







