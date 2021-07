Freitag, 16 Juli 2021 | 28.197

Die Menschenrechte und ... die Räte-Republik ...

wohin man auch guckt ... nichts als Räte ...

einen 'Rat' gründen ist so ähnlich ...



wie die Fortsetzung der Gründung von Arbeirtskreisen und Ausschüssen etc ...

mit anderen Mitteln ...



der Europäische Rat ... der Europarat ... der Eurorat ...

der Regionale Rat ... der Globale Rat ... der Universale Rat ...



der formelle Rat ... der informelle Rat ...

der Laienrat ... der Sachverständigenrat ... der Spezialistenrat ...



Räte für Agrarpolitik ...

für Arbeitspolitik inclusive Basisarbeit aber ohne Markt ...

für Assoziationspolitik ...

für Auswärtige Politik ...

für Beschäftigungspolitik ...

für Bevölkerungsschutzpolitik ...

für Bildungspolitik inclusive Ausbildung / Fortbildung / Weiterbildung ...

für Digitalisierungspolitik ...

für Fair Pay Politik ...

für Finanzpolitik ...

für Gesundheitspolitik ...

für Gleichstellungspolitik ...

für Inwändige Politik ...

für Katastrophenschutzpolitik ...

für Klimaschutzpolitik ...

für Landwirtschaftspolitik ...

für Lieferkettenpolitik ...

für Sozialpolitik ...

für Umweltpolitik ...

für Verbraucherschutzpolitik ...

für Wahlpolitik ...

für Wirtschaftspolitik ...

für Zukunftspolitik ...



und so weiter und so weiter ... und das Ganze dann jeweils nochmal von vorne ...

bezüglich der Rechtspolitik und der Religionspolitik / der Medienpolitik und der Medizinpolitik ...



und das alles zusammen dann aber ebenso Rat-los wie rat-los !!!

nach dem Motto ... Macht ist wenn mans trotzdem macht ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti Semisten und sonstige Anti Christen ...

das Politische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Corona und Tod ...







