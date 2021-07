Donnerstag, 15 Juli 2021 | 28.196

Die Menschenrechte und ... der Seitenwechsel ...

heute hält sich die Frau Kanzlerin in Washington auf ...

einer Einladung des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika folgend ...



genauer gesagt ... sie hält sich im Präsidenten-Palais auf ... also im so genannten Weißen Haus ...

denn von der Hauptstadt und ihren Bürgern kriegt sie noch weniger mit als in der deutschen Hauptstadt



immerhin treffen sie da zwei Bundesstaatler ... die genügend Probleme mit einander haben ...

so unterschiedlich die Größenordnungen auch sind ...



noch wichtiger wäre ... Frau Merkel würde / könnte / dürfte ...

auch für die Vereinigten Staaten von Europa sprechen ...



aber davon sind weiter entfernt denn je ... vom Brexit ohne Ende mal ganz abgesehen ...

also den Dingen die gerade von Frau Merkel verursacht und verschuldet sind ...



*



das rote Licht an backbord ist die Liebe ...

dazu muß man aber wissen ... in Fahrtrichtung gesehen ...



das heißt ... wenn ein Schiff auf einen zukommt ...

ist links da wo der Daumen rechts ist ...



ein Musterbeispiel dafür ... daß es nicht auf die Sichtweise ankommt ...

sondern auf den Standpunkt ... auf die Perspektive ...



Die LINKEN zum Beispiel ...

das sind die links von den Grünen ... geschweige der SPD ...



die AfD wiederum ...

das sind die rechts von der CDU ... geschweige der CSU ...



genau genommen müßte sich die AfD einfach DIE RECHTEN nennen ...

und die FDP entsprechend DIE MITTE ...



auch wenn das den beliebten Spruch widerlegen würde ...

'Wahlen werden in der Mitte gewonnen' ... denn kaum jemand wählt ja noch die FDP ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und andere Anti-Christen ...

der aktuelle Präsident des Staates Israel ist Reuven Rivlin ...



das Po-litische Thema ...

Migration ... Migrantifa ... Migrantalina ...







