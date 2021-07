Dienstag, 13 Juli 2021 | 28.194

Die Menschenrechte und ... das Große Fressen ...

die Frau Kanzlerin besucht heute das RKI also das Robert Koch Institut ...

um sich über aktuelle Aufgaben und Vorgaben bzw Vorhaben und Herausforderungen des RKI zu informieren



umgekehrt wäre besser ... also daß der Chef des RKI mal die Frau Kanzlerin besucht ...

bzw noch besser den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts ...



um sich über die verfassungsmäßigen Aufgaben und Aufträge ...

Herausforderungen und Verantwortung der Regierung zu informieren ...



*



in der Politik werden gerne Vergleiche / Beispiele / Bezüge ...

zur Gastronomie etc verwandt ...



Gerhard Schröder zum Beispiel legte Wert darauf ...

daß in einer Koalition mit ihm er natürlich der Koch sei ...



der Partner dagegen der Kellner ...

wobei aber unklar blieb ... was das im Grunde genommen heißt ...



Wolfgang Schäuble sagt gerne ...

auch in der Politik wird nichts so heiß gegessen wie es gekocht wird ...



bekannt ist auch die Erkenntnis ... daß viele Köche den Brei verderben ...

diese Erkenntnis hält sich deshalb so nachhaltig ... weil sich niemand dran hält ...



umgekehrt erweist sich immer wieder ...

hinter jedem erfolgreichen Kellner steht eine tatkräftige Köchin ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ...Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...







