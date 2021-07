Montag, 12 Juli 2021 | 28.193

Die Menschenrechte und ... Auweia ...

ich meine Ai Wei Wei ...

der wiedermal aneckt mit seinen politischen Ansichten ...



rechthaben könnte er mit der Feststellung ...

daß die Schweiz einer der scheinheiligsten Staaten der Welt ist ...



aber ...

in welcher (guten) Gesellschaft befindet sich die Schweiz da ...



nicht ganz durchdacht ist dagegen die Sache mit der Vollverschleierung ...

und den Minaretten ...



es ist im Gegenteil so ... jede Art von Verschleierung bis hin zum Kopftuch ...

als politische und oder religiöse Demonstration ... und erst recht Minarette ...



sollten genau so verboten werden wie Konzentrationslager ...

denn das unterscheidet sich nur graduell ...



in Bezug auf Menschenverachtung und Gewalt ...

Mißhandlung und Mißbrauch ...



*



die Frau Kanzler/Präsidentin empfängt heute den ukrainischen Präsidenten ...

zu einem bei allem Abstand ohne Anstand 'gemeinsamen' Abendessen ...



solange die Frau Kanzlerin so tut ... als gehöre die Ukraine zur Europäischen Union ...

weil zufällig eine Wahl mal so ausgegangen ist ...



daß sie einen vermeintlich EU-freundlichen Regierungs-Chef an die Macht gespült hat ...

werden sich die daraus folgenden Probleme der Region ...



bzw eben der EU im allgemeinen und Deutschlands im besonderen ...

wohl kaum behandeln geschweige lösen lassen ...



*



in Cannes laufen die Frauen mit blankem Busen über den Roten Teppich und werden gefeiert ...

in Berlin werden sie von einem größeren Polizeiaufgebot von einer grünen Wiese verjagt ...



*



Christoph Schwennicke sagt ...

'Schmutziger Wahlkampf ? - Ach was ! Gar kein Wahlkampf !'



das ist tatsächlich so ... ist aber nicht das Problem !

das Problem ist 'Dilettantischer Journalismus ? - Ach was ! gar kein relevanter politischer Journalismus !!!



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Politische Thema ... Arbeit und Leben ... Angela Merkel und Tod ...







