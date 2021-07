Freitag, 09 Juli 2021 | 27.190

Die Menschenrechte und ... die Politik ...

'die Politik ... erklärt von denen die Politik machen ...'

das ist ein Podcast der Bundeskanzlerin ...



das hört / sieht / liest sich an wie eine Anleitung zum Bankraub ...

erklärt von einem ... der professioneller Bankräuber ist ...



das Problem ist doch gerade ...

daß die Frau Kanzlerin gar nicht weiß ... was Politik ist und wie man das macht ...



daß sie aber umso hartnäckiger das was sie macht ...

als 'ihre' (!) Politik erklärt ...



und das wiederum von ihren Pressesprechern ebenso langatmig wie vergeblich erklären läßt ...

immer schön an der Verfassung vorbei ...



und unter dem Feuerschutz mit der Rückendeckung des Bundesverfassungsgerichts ...

das auch den größten Unsinn für noch verfassungsgemäß 'erklärt' ...



*



die Politik ... der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Corona und Intensivstation ...





Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen