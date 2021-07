Donnerstag, 08 Juli 2021 | 27.189

Die Menschenrechte und ... die Obermayer-Awards

wer bei dem Namen Obermayer nur an Uschi Obermaier denkt ...

mag das zwar micht manchen schönen erinnerungen verbinden ...



klammert aber den Namen Arthur S: Obermayer aus ...

mit dem sich auch weniger schöne Erinnerungen verbinden ...



Dr. Arthur S. Obermayer war ein amerikanischer Unternehmer und Wissenschaftler ...

der ursprünglich aus Süddeutschland stammt ...



und in der Lage war ... eine Stiftung zu gründen ...

die sich mit dem Gedenken an von den Nationalsozialisten zerstörten jüdischen Gemeinden befaßt ...



und seit 1999 Preise aussetzt ...

für die das Abgeordnetenhaus Berlin jetzt wieder die Nominierungen gestartet hat ...



https://bwurl.de/16lt ...

www.berliner-woche.de ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und die Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...







