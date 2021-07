Dienstag, 06 Juli 2021 | 27.187

Die Menschenrechte und ... der Tag der Befreiung

76 Jahre ist das jetzt her ... dieses allgemein bekannte Kriegsende ...

und nach der herrschen von Weizsäckerischen Diktion ...



war das eine Befreiung ... und nicht etwa eine Niederlage ...

wer kommt denn auch so eine verschrobene Idee ???



einfach alles hinter sich lassen und neu anfangen oder weitermachen ...

um nicht zu sagen durchstarten ...



das ist so ähnlich wie Franziska Giffey jetzt sagt ... Gott sei Dank ist das jetzt rausgekommen ...

daß meine Doktorarbeit mehr oder weniger aus Plagiaten besteht ...



jetzt kann ich mich endlich ganz unbefangen / ungezwungen / frei darauf konzentrieren ...

Regierende Bürgermeisterin in Berlin zu werden ...



man stelle sich das nun mal illustriert vor ...

Hitler hätte nach dem Attentat zum Grafen Stauffenberg gesagt ...



Sie wissen ... eigentlich könnte ich Sie jetzt hinrichten lassen ...

aber Gott sei Dank habe ich das ja dank Ihrer etwas dilettantischen Ausführung überlegt ...



deshalb schenke ich Ihnen das Leben und die Freiheit und so

denn jetzt kann ich mich endlich ganz unbefangen / ungezwungen / frei darauf konzentrieren ...



ja was eigentlich ... ?

naja ... wir werdens ja bei Franziska Giffey dann sehen ...



oder vielleicht auch bei der nächsten Ansprache des Bundespräsidenten ...

aktuell also Frank-Walter Steinmeier ...



zu Themen wie 'Gemeinsam den Frieden stärken' ...

und dabei an einzelne Bürger den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verteilen ...



das ist so ähnlich wie 'getrennt marschieren aber vereint schlagen' ...

oder wars 'schlafen' (?) ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...







