Die Menschenrechte und ... der Kampf ums Dasein

es ist immer wieder so ... als würde man vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen ...

bzw vor lauter Schwierigkeiten und Hindernissen nicht die Probleme ...



Männer kämpfen bekanntlich ... mit aller Gewalt ... ums Dasein ...

Frauen kämpfen auch bekanntlich ... eben gegen diese Gewalt ...



sowie um Gleichberechtigung ... was ein normaler Mensch an sich nicht versteht ...

und außerdem ... da war doch noch was ...



sie kämpfen ja nicht allein ... es gibt immer wieder Hilfe ...

zum Beispiel vom Bundesaußenminister und seinem Kolleg 'Frauen / Frieden / Sicherheit ' ...



oder den Bundesfrauenministerinnen ...

mit ihrem Hilfstelefon 'Gewalt gegen Frauen' ...



und wenn die sich dann gar noch mit Friedensnobelpreisträgerinnen schmücken ...

dann kann doch eigentlich gar nichts mehr schiefgehen ...



und das ist das Verblüffende ... es geht eben doch ... schief meine ich ...

weil erst und immer der Kampf als solcher das Problem hervorbringt ...



nach dem Krieg hat es ... zum Beispiel ... zunächst keinen Antisemitismus gegeben ... keinen Rassismus ...

erst als man anfing ... dagegen zu kämpfen ... kam das prompt wieder aus allen Ecken und Löchern ...



nach dem Krieg ...

als die so genannten Trümmerfrauen die Steine klopften ...



und das so genannte Wirtschafts'wunder' (?) regelrecht 'gebaren' ...

- natürlich ist nach wie vor jede Geburt ein unbegreifliches Wunder -



erst als man anfing ... ein bißchen um die so genannte Gleichberechtigung zu 'kämpfen' ...

hat sich daraus ein riesiges Geschäft entwickelt ...



wobei über das Problem an sich kein Mensch mehr nachdenkt ...

geschweige eine Lösung sucht ...



