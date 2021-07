Sonntag, 04 Juli 2021 | 26.185

Die Menschewnrechte bzw ... die Menschen und die Rechte

paradox ist ... wenn das Recht ... en gros ... bzw die Menschen-Rechte ... en detail ...

also 'die Menschen' und 'die Rechte' ... etwa in der Reihenfolge ...



ebenso konsequent wie rücksichtslos mißbraucht werden ...

um persoönliche soweit nicht rein private Interessen und Bedürfnisse wahrzunehmen ...



von mehr oder weniger zwar institutionalisierten ...

letztlich aber selbsternannten Potentaten ...



insofern ist im Grunde genommen kein Unterschied zwischen Wladimir Putin ...

alias Xi Ping oder Alexander Lukaschenko ...

...

und Angela Merkel / Wolfgang Schäuble / Stephan Habarth ...

die sich alles was geht genau so unter den Nagel reißen ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...





Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen