Die Menschenrechte und ... der so genannte Rechtsstaat

es kommt immer wieder vor ... daß jemand voller Tatendrang ist ...

und wird überraschend krank und entsprechend ausgebremst ...



und wenn er dann noch an den falschen Arzt gerät ...

ists unter Umständen ganz aus ...



genau so ... ungefähr natürlich ... ist das auch mit dem Rechtsstaat ...

ein Volk ist voller Tatendrang ...



dann kommt überraschend der Rechtsstaat ins Spiel ...

und bremst es aus ...



und wenn es dann noch ans Bundesverfassungsgericht gerät ...

ists ganz aus ...



es gehört nach wie vor zu den Rätseln dieser Welt ... warum man ...

mit halbwegs vernünftigen Menschen nicht in ein rechtlich-relevantes Gespräch kommen kann ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Terroristen und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Corona und Intensivstation ...







