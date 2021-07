Donnerstag, 01 Juli 2021 | 26.182

Die Menschenrechte und ... der so genannte Rechtsstaat ...

dieser viel und hoch gepriesene Rechtsstaat ist ... man könnte jetzt fast sagen 'typisch deutsch' ...

die Fortsetzung des Holocaust mit anderen Mitteln ...



es ist fast von nichts mehr die Rede als von Vielfalt und Artenreichtum und Biodiversität etc ...

und der so genannte Rechtsstaat ist der Tod der Vielfalt ...



das Perfide am so genannten Rechtsstaat ist ...

er gibt vordergründig scheinheilig heuchlerisch angeblich vorgeblich ... so genannte ''Rech-te' ...



tötet aber das Leben !!!

weil er die verfassungsmäßige Ordnung ersetzt durch eine willkürliche Ordnung !!!



im schlimmsten Fall die von Frau Merkel alias Adolf Hitler ...

weil er die Form so ausgestaltet daß sie keinen Inhalt mehr hat ...



es bewegt sich nichts mehr ... bzw 'wer sich bewegt hat schon verloren ...'

weil Frau Merkel alles 'regelt und reguliert' ... wie sie ja selbst immer wieder sagt ...



und zwar auf dem untersten Niveau ...

auf dem kleinsten Nenner ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und andere Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ...Migration / Migrantifa / Migrantalina ...







