Mittwoch, 30 Juni 2021 | 26.181

Die Menschenrechte und ... der Lockdown ...

so ein so genannter Lockdowm ist gewissermaßen genau das Gegenteil von Menschenrecht ...

genauer gesagt die Spitze der Mmenschenverachtung ...



denn hier wird auf das Menschsein an sich ...

ein rein technischer Begriff angewandt und übertragen ...



der geprägt ist von kaltem Abschalten / Abfahren / Runterfahren / Wegfahren ...

und selbst im positiven Falle vom Anschalten / Anfahren / Durchfahren / Hochfahren ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litissche Thema ... Handel und Wandel ... halten / vor allem Abstand ... und walten / vor allem Diktatur







