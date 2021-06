Dienstag, 29 Juni 2021 | 26.180

Die Menschenrechte und ... der Terror ...

aa wird immer behauptet ...

Diktatur und Demokratie seien gegensätzliche Herrschafts bzw Regierungs Systeme ...



natürlich gibt es jede Menge Unterschiede ...

aber im Kern ... also was Herrschen bzw Regieren angeht ...



sind sie sich praktisch gleich ...

weswegen die Länder mit der angeblichen oder so genannten Demokkratie ...



auch nicht vorankommen ... und Gefahr laufen ...

langfristig der nackten brutalen Gewalt sogar zu unterliegen ...



einer der kritischen Punkte ist ... daß es ... wie gesagt im Kern oder in der Sache ...

keinen Unterschied macht ...



ob eine Regierung sich nicht mit der Opposition auseinandersetzt ...

sondern sie kurzerhand ins Gefängnis wirft ...



oder ob eine Regierung die Opposition zwar frei rumlaufen läßt ...

aber eben auch nicht mit ihr redet / sich nicht mit ihr auseinandersetzt ...



sondern sie auflaufen / ablaufen ... auslaufen und sich verlaufen läßt ...

denn aus der in beiden Fällen entstehenden Hilflosligkeit entsteht der Terror ...



und zwischen dem Terror von links oder von rechts ... von oben oder von unten ...

von innen oder von außen ... besteht nunmal kein Unterschied ... Terror ist Terror



