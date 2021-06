Montag, 28 Juni 2021 | 26.179

Die Menschenrechte und ... der Rückbau ...

das einzige Problem unserer Zeit bzw der so genannten westlichen Zivilisation ist ...

daß es offenbar keine Möglichkeit gibt ...



diesen so genannten G7 klar zu machen ...

was für hirnverbrannte Idioten sie sind ...



und daß sie keinen Deut besser sind als die mehr oder weniger schönen Russen ...

oder die brutalstmöglichen Chinesen etc ... eher im Gegenteil ...



immer wieder ... wie seit Jahrzehnten ...

'Wir werden besser aus der Krise rauskommen als wir hineingeraten sind ...'



neuerdings verpackt / alter Wein in neuen Schläuchen ...

unter dem Begriff 'build back better' ...



und zwischen Dusche im Hotel und Schwimmen im Atlantik ...

bzw den Frühstücks Mittagessen Kaffeepausen Teatime Abendessen und Night-cap werden



werden dann die großen weltbewegenden Themen besprochen ...

geregelt und reguliert ... denn Angela Merkel ist ja dabei ... die so genannten Schwerpunktthemen ...



Gesundheit und Pandemie ... Wirtschaft und Erholung ...

Klima und Biodiversität ... Demokratie und Werte ...



und ... ach so na klar ... die Neue Atlantik Charta ...

für irgendwas muß der Gipfel ja gut sein ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats-Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Lebe ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







