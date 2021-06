Sonntag, 27 Juni 2021 | 25.178

Die Menschenrechte / Demokratie / Wiedergutmachung

daß das mit der Demokratie in Deutschland wohl nie was werden wird ...

kann man daran erkennen ...



daß es nach wie vor so genannte Politiker gibt ...

die sich damit zu profilieren versuchen ... daß sie sagen ...



sie hätten mit selbst heutzutage noch in miserablen Verhältnissen lebenden 'Überlebenden' gesprochen ...

des Holocaust / der Belagerung Sankt Petersburgs / des Kolonialismus etc etc ...



jemand ... der durchaus in der Lage wäre ... aber nicht bereit (!!!) ist ...

wenigstens Altschulden zu begleichen und sich mit alten Opfern zu arrangieren ...



hat nicht die geringste Berechtigung ...

die Worte Demokratie / Demokrat / demokratisch auch nur in den Mund zu nehmen ...



denn Demokratie bzw demokratisch regieren ...

betrifft ja die aktuellen bzw zeithistorischen und Zukunftsinteressen ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen