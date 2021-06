Samstag, 26 Juni 2021 | 25.177

Die Menschenrechte und ...

- die Perspektiven junger Menschen in Zeiten von Corona

die Frau Kanzlerin macht wieder das was sie am besten kann ...

sie gibt sich ihrer Willkür und Beliebigkeit hin ...



nach dem Jahrzehnt der Nachhaltigkeit kommt jetzt ... etwas bescheidener ...

der Sommer der Berufsausbildung ...



gerade junge Menschen seien von den Folgen der Pandemie stark betroffen ...

und das stimmt een so nicht ...



erstens sind Jugendliche nicht mehr und nicht weniger 'betroffen' ...

als andere 'Betroffene' auch ...



zweitens kann man ... wenn jemandem der Boden unter den Füßen weggezogen wird ...

nicht einfach sagen ... der sei 'betroffen' ...



drittens sind die Betroffenen nicht von der Pandemie betroffen ...

sondern von der kriminellen Intelligenz (KI!) und Energie der Bundeskanzlerin ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-Nachbarschaftliche Unions-Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten und Hinduisten und Shintoisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung / Erziehung / Frieden / Freiheit ... Nichtbildung / Verwahrlosung / Krieg / Terror ...







