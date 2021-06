Freitag, 25 Juni 2021 | 25.176

Die Menschenrechte und ... die Nachhaltigkeit ...

zum Guten Schluß hat die Frau Kanzlerin nun noch die Nachhaltigkeit entdeckt ...

seit 20 Jahren gibt es den so genannten Rat für Nachhaltigge Emtwicklung ...



also etwa so lange wie Angela Merkel regiert ...

und jetzt will sie plötzlich die 20er Jahre zum Jahrzehnt der Nachhaltigkeit erklären ...



dazu gibt es ein so genanntes 'Gemeinsames Positionspapier mit der Leopoldina ...

in dem das 'was / wann / wie' festgehalten ist ...



das über die Mängel dieses Papiers hinwegtäuschende Stichwort heißt Klimaneutralität ...

die bis 2050 ... also in 30 Jahren erreicht sein soll ...



das heißt wiedermal ... ein Musterbeispiel / ein Schlüsselbeispiel für die Frage ...

warum kommt die so genannte Politische Führung nicht weiter ...



ist die Frage ...warum lassen sie die ehrenwerten Damen und Herren von der Leopoldina ...

derart vergackeiern und verarschen ... an so einem Papier mitzuwirken ... ???



Klimaneutralität ist eine Sache ...

und Nachhaltigkeit ebenfalls ... bloß eben eine ganz andere ...



wenn das Bundesverfassungsgericht nicht endlich anfängt ...

von sich aus oder wenigstens auf Grund entsprechender Verfassungsbeschwerden ...



für die wichtigsten Begriffe des Politischen Geschehens adäquate Definitionen zu entwickeln ...

wird das nie was ... mit der Klimaneutralität oder gar der Nachhaltigkeit schweige mit der Demokratie



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und die Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Corona und Intensivstation ...





Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen