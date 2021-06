Mittwoch, 23 Juni 2021 | 25.174

Die Menschenrechte ... Politik als Endlosschleife ...

bei manchen Politischen Aktionen denkt man ... das ist doch sooo blöd ... das läuft sich tot ...

aber in der Politik läuft sich nix tot ...



immer wenn man denkt ... jetzt wärs so weit ... kommt eine Wende !!! ...

bis auch darauf wieder eine Wende kommt ..



das ist also wie so ein Endlosband ... das einfach wieder von vorne läuft ...

nur verändert durch Zeit und Raum ...



das ist so seit 1980 ... seit Helmut Kohl ... bis er den Trick mit der Angela Merkel fand ...

und damit für ihn selbst zu Ende ... in der Politik aber ... die Wende ...



und Angela Merkel hat das mit der Wende dann professionalisiert ...

es gibt heutzutage praktisch nichts mehr ... wozu es nicht aus eine Wende gibt ...



beispielsweise die Atomwende ... die Energiewende ... die Klimawende ... die Verkehrswende ...

und möglicherweise wendet sich ja sogar Angela Merkel selbst jetzt ... schaun'mer mal' ...



*



