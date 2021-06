Dienstag, 22 Juni 2021 | 25.173

Die Menschenrechte ... Politik als Eskalation ...

es liegt in der Natur der Sache ...

also ich meine es liegt in der Natur an und für sich ... im bzw als Naturgesetz ...



daß ein Krieg immer schlimmer ausfällt bzw ausgeht als der vorhergehende ...

und auch eine Pandemie immer schlimmer als die davor ...



insofern ist für die Zukunft eigentlich nur das Schlimmste bzw eben noch Schlimmeres zu befürchten ...

wäre da nicht ... ebenfalls wie so eine Art Naturgesetz ... Glaube / Liebe / Hoffnung ...



solange sich das geistige Niveau von Menschen doch noch wenigstens etwas über dem der Affen hält ...

wird sich das wohl wie so eine Art Geschlechtstrieb erhalten und den 'Abstand' (sic) wahren ...



der Rest liegt dann eh in der Hand der Zukunftsforscher ...

beispielsweise Einstein Professorinnen und Einsteinprofessoren ...



und Zukunfts Instituten / Organisationen / Zentren ... für alles was Zukunft hat ...

die Deutsche Einheit / die Europäische Transformation / der Weltfrieden ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...







