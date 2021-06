Montag, 21 Juni 2021 | 25.172

Die Menschenrechte und ... die Künstliche Intelligenz ...

mit der Künstlichen Intelligenz ist es so ähnlich wie mit der Frage ...

'was war zuerst da ? die Henne oder das Ei ??



der Frage ... war erst die Henne da und hat dann ein Ei gelegt ...würde die Frage entsprechen ...

war erst jemand mit natürlicher Intelligenz ga und hat sich dann die Kübstliche Intelligenz ausgedacht ...



diese Fragen sind deshaln ebenso wichtig wie interessant ...

weil sich die Parallelen häufen ...



Musterbeispiel ist der so genannte Rechtsstaat ...

ein Volk das was auf sich hält bildet zum Beispiel auf ganz natürliche Weise einen Staat ...



in dem man wie in einer großen Familie alle anstehenden Aufgaben professionell erledigt ...

und alle Probleme fachlich kompetent und praktisch llöst ...



aber ... es bleibt natürlich nicht aus ... daß sich Machtspiele entwickeln oder gar Kämpfe ...

die zunächst dazu führen ... daß die Opposition zur Regierung sagt ...



sucht Euch doch ein neues Volk ...

was sich aber trotz aller Machbarkeitsstudien als nicht möglich herausgestellt hat ...



bis dann jemand auf die Idee kam ...

wieso neues Volk (?) wir basteln uns einfach einen neuen / einen eigenen Staat ...



und dem geben wir den atraktiven Namen Rechtsstaat ...

um allen eventuellen Kritikern gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen ...



denn wer will schon ernsthaft etwas gegen das Recht sagen ? ...

trotzdem und objektiv ist de facto dieser so genannte Rechtsstaat ein Kunststaat ...



inzwischen bahnt sich eine weitere Parallele bzw Variante eines solchen Kunststaates an ...

man könnte vielleicht sagen ... der Medizin-Staat ...



das heißt ... das gesellschaftliche Leben wird nicht mehr von Juristen bestimmt ...

bzw von Recht und Ordnung ...



sondern den Medizinern aller Art ...

von denen es mindestens ebenso viele Varianten gibt wie von Juristen ...



und entsprechend von Abstands und Hygieneregeln ... Maskenpflicht und Impfzwang ...

wenn nicht eine Art Hände-wasch-Desinfektions-Zwang-Pflicht ... oder so ...



zum Schluß spielen dann Menschen wie Frau Merkel auf dem geistigen Niveau einer Vierjährigen

mit lebenden Menschen wie mit ihren Puppen ...



mit denen sie all das machen ... was bei den Erwachsenen abgucken ...

also zum Beispiel Anziehen / Füttern / Impfen ...



und die Organisation dieses ganzen Unsinns übernimmt die Selbstfahrende Künstliche Intelligenz ...

bzw ein Kunststaat als perpetuum mobile in höchster technischer Vollendung ...



*



der Politische Film ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ...Handel und Wandel ... Handlungslosigkeit und Wahnsinn ...







