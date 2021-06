Sonntag, 20 Juni 2021 | 24.171

Die Menschenrechte und ... der so genannte Klimaschutz ...

mit dem Klimaschutz ist es so wie mit dem Verfassungsschutz ...

mit dem Verfassungsschutz ist es bekanntlich so ...



jede Menge staatliche und quasi-staatliche Organe und Organisationen arbeiten daran ...

angeblich die Verfassung zu schützen ...



und trotzdem wird die Verfassung immer mehr bedroht ...

von links und rechts ... von oben und unten ... von innen und außen ... etc etc ...



das Prinzip dahinter ist ganz einfach ...

früher hieß es immer ... wem Gott ein Amt gibt dem gibt er auch Verstand ...



heutzutage vergibt die Ämter bekanntlich nicht mehr der Liebe Gott ...

sondern die etwas hirnverbrannte Angela Merkel ...



und wo verbrannte Erde ist ... kann natürlich auch nichts wachsen ...

schon gar nicht der Verstand ...



es gehört zu den systemimmanenten Ungereimtheiten des aktuellen Politikverständnisses ...

daß jemand der ... zum Beispiel ... die Verfassung schützen soll ...



(sich) nicht fragt ... was und wie (?) soll oder kann ich denn die Verfassung am besten schützen ...

sondern er fragt ... 'gegen wen' (?) soll ich denn die Verfassung schützen ...



und das spricht sich natürlich rum ... und prompt kommen sie alle aus ihren Löchern und Ecken ...

die bisher friedlich und unauffällig ihr Leben gefristet haben ...



und je mehr sich zeigen ... desto größer wird auch dieser Verfassungsschutzapparat ...

der sich also immer mehr mit sich selbst beschäftigt ...



während die Verfassung selbst hilflos darauf warten muß ...

wer sie als nächster hinters Gebüsch zerrt und vergewaltigt ...



und mit dem Klimaschutz ist es ähnlich wie zum Beispiel auch mit dem Infektionsschutz

jede Menge Leute verdienen sich geradezu dumm und durmelig ...



am so genannten Klima-etc-Schutz ...

während es dem Klima selbst immer schlechter geht ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...







