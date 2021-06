Samstag, 19 Juni 2021 | 24.170

Die Menschenrechte und ... die Politischen Pflichten ...

- oder sinds doch gar die 'ehelichen' (?) ...

man kann einem Menschen der keine Erziehung hat (m/w/d) ... nichts beibringen ...

man muß ihn erst ... naja ... eben erziehen ... das heißt ...



ein Grundverständnis an Verhaltens und Umgangs Formen vermitteln ...

ein Grundwissen um die Gegebenheiten und Dimensionen dieser Welt zu erfassen ...



die Möglichkeiten und Herausforderungen des Menschseins ... des Lebens ...

die Pflichten und die Verantwortung für Natur und Gemeinschaft ... Gegenwart und Zukunft ...



das ist etwas ... was grundsätzlich jederzeit möglich ist und ggfls nachgeholt werden kann ...

etwa so ähnlich wie auch die verfassungsmäßige Abhilfe jederzeit möglich ist ...



bei Angela Merkel hat das bis heute leider niemand auch nur versucht ...

*bis auf Helmut Kohls zagfhafte Bemühungen ...



ihr wenigstens das Essen mit Messer und Gabel beizubringen ...

das heißt bildungsmäßig steht Frau Merkel immer noch da wo sie 1989 stand ...



natürlich 'weiß' sie heute mehr als damals ...

denn das kriegt sie ja von ihren Beratern und Redenschreibern tagtäglich eingetrichtert ...



aber das umzusetzen in verantwortliche überschauende vorausschauende Politik ...

ist nach wie vor Fehlanzeige ...



das Problem sind diese symbiotischen Verhältnisse und Abhängigkeiten ...

auf der einen Seite ist da eine Person X um die man sich kümmern müßte ... zum Beispiel Bundeskanzler ...



und es gibt auch Personen YZ ... deren spezielle verfassungsmäßige Aufgabe es ist ... das zu tun ...

zum Beispiel Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ... evtl auch Bundestagspräsidenten etc etc ...



und diese Personen YZ etc sind auch so ausgestattet und so unabhängig ...

daß sie das ohne weiteres machen könnten ...



aber ... aus irgend einem unerfindlichen Grunde ...

läuft die vorhandene Gemengelage immer wieder darauf hinaus ...



daß YZ ... statt ihre Selbständigkeit und Unabhängigkeit zu pflegen ...

und sich um die gemeinschaftlichen bzw eben politischen Ziele zu kümmern ...



sich der Person X anbiedern und in einer Art vorauseilendem Gehorsam unterwerfen ...

schlimmer als ein Hund der drauf wartet und weiß ... wenn er folgsam ist kriegt er einen Keks ...



wir wissen doch ... im Familienleben beispielsweise ...

ist die Seele eines Hauses / Haushalts (Volkes / Staates) immer eine Frau ...



unter anderem zum Beispiel diese Frau ...

die immer hinter einem erfolgreichen Mann steht ... etc etc ...



und egal wieviel Geld und wieviel Porsches oder Yachten etc dieser Mann hat ...

eine ... wie soll ich jetzt sagen ...



eine verfassungsmäßig so vorgesehene und institutionalisierte selbstbewußte und ' freie' (!) Frau ...

s. 'Waffen einer Frau' / Gleichberechtigung / Demokratischer und Sozialer Staat ... etc ...



hat immer nicht nur alle Teile und die Summe aller Teile sondern eben 'das Ganze' im Blick ...

sowohl liebende Gattin als auch die Fürsorge um Kinder / Onkel / Tanten und Verwandten...



daß und wie das funktioniert und wie man sich ggfls 'il faut s'arranger' ...

kann man tagtäglich in unzähligen Beispielen beobachten ...



es gibt nicht den geringsten Grund ... anzunehmen ...

daß sich diese Erkenntnisse nicht auch auf die Staatsebene übertragen und anwenden lassen ...



man müßte sich eben nur mal mit dem Begriff Verantwortung tragen auseinandersetzen ...

und sich dazu entscheiden ...



die Frauen ... die sich dazu entscheiden ...

machen das ja auch nicht einfach so oder zaubern das aus dem Hut ...



sondern treffen eine solche Entscheidung im Interesse eines menschenwürdigen Lebens ...

und weil sie wissen ... daß ihnen das alles abverlangt ...



an Management und Organisationstalent ... Arbeits und auch Opferbereitschaft ...

und was man da alles berücksichtigen / an was man alles denken muß ...



beim Bundesverfassungsgericht ... das also hier in erste Linie angesprochen ist ...

ist Denken leider nach wie vor reine Glücksache ...



mit-denken oder wenigstens nach-denken geschweige voraus-denken ...

hier müßte also die Erziehungsarbeit beginnen ... und es ist bekanntlich nie zu spät ...



*



die Idiotie des Tages ...



wenn Olaf Scholz Wahlwerbung betreibt mit dem Spruch ...

'mit mir als Kanzler gibt es eine Rentengarantie' ...



warum darf Wladimir Putin den Alexej Nawallny einsperren ...

weil er sich subjektiv von ihm bedroht fühlt ...



und all diejenigen ... die Olaf Scholz ebenso massiv wie konkret bedroht ...

müssen ihn frei rumlaufen und solche dämlichen Sprüche verbreiten lassen ???



*



die Politische Ausstellung ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats-Europäischen Nachbarn ...

das Politische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen