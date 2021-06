Freitag, 18 Juni 2021 | 24.169

Die Menschenrechte und ... die Präsidentenrechte

der Verfassungsschutzpräsident ... das ist wie der Verfassungsgerichtspräsident ...

einer von denjenigen bei denen man sich fragt ...



was machen die eigentlich den ganzen Tag ... (???) ...

denn das mit der Verfassung wird je von Tag zu Tag schlechter ...



deshalb 'warnt' (???) der Verfassungsschutzpräsident ...

aber ich glaube der Verfassungsgerichtspräsident macht das auch ...



sie warnen also 'vor der 'Neuen Rechten' ... obwohl ihr Job doch gerade ist ...

so zu arbeiten ... daß sich dieses Problem gar nicht stellt ...



das ist immer wieder dieses faszinierende politische Theater / Schauspiel / Bühne / Show ...

daß Leute die unfähig sind die Dinge zu managen solange sie noch manageable sind ...



dann wenn es objektiv zu spät ist ... dem Volk vorgaukeln wollen ...

sie seien jetzt die Einzigen ... die das untergehende Schiff noch retten könnten ...



und nicht merkeln / nicht wahrhaben wollen ... daß und wie das Leben sie bestraft ...

sondern auch das noch als Anerkennung und Bestätigung interpretieren ...



*



