Donnerstag, 17 Juni 2021 | 24.168

Die Menschen-rechte und ... die Natur-gesetze ...

diese Juden ... niemand will das wahrhaben ... was für ein armseliges und beschissenes ...

und nicht zuletzt gerade deswegen bedauernswertes Volk diese Juden sind ...



die nach wie vor und immer wieder so tun ... als seien sie der Nabel der Welt ...

und alle Welt wundert sich ... woher dieser so genannte Antisemitismus kommt ...



niemand will das begreifen daß ... 'den Antisemitismus zu bekämpfen' ...

noch unsinniger ist als der Antisemitismus an sich ...



denn der Antisemitismus an sich ist eine 'natürliche' Reaktion ...

um nicht zu sagen eine Art Natur-gesetz (!) ...



den Antisemitismus zu bekämpfen ist dagegen eine

vom (menschlichen) Verstand und Vernunft her geleitete Aktion / Reaktion / Verhalten ...



das ist also genau so unsinnig ...

als wollte man allen Ernstes andere Naturgesetze zum Beispiel die Schwerkraft 'bekämpfen' ...



für die Juden war es also nur konsequent Jesus Christus umzubringen ...

deswegen muß man ihnen ja nicht immer und ewig böse sein ...



ganz abgesehen davon ... wenn man schon 'glaubt' ...

daß das doch göttlichen Vorsehung wenn nicht Selbstverwirklichung



entsprach ...

bzw nach wie vor wohl auch entspricht ...



*



das Politische Konzert ...

das rat-lose Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Juden und andere Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migration ... Migrantifa ... Migrantalia ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen