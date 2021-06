Dienstag, 15 Juni 2021 | 24.166

Die Menschenrechte ... und die Gröfaze (m/w/d) ...

wer kennt sie nicht ...

die wichtigsten Managementerkenntnisse unserer Zeit ...



wer zu spät kommt den bestraft das Leben ...

wer kämpft kann verlieren / wer nicht kämpft hat schon verloren ...



alle sagten das geht nicht ...

bis einer kam der das nicht wußte und hats einfach gemacht ...



bei den G7 ... so'ne Art Ursula von der Leyen mit ihren sieben Kindern ...

oder Angela Merkel und die sieben Zwerge ...



bei den so genannten G7 versucht man hartnäckig jeweils das Gegenteil zu beweisen ...

Politik auf der Basis des Kinderglaubens ... Weihnachtsmann / Osterhase / Klapperstorch ...



die glauben allen Ernstes ... sie könnten China nach aufhalten / mit China mithalten ...

obwohl China kaum noch in Sichtweite ist ...



wer startet wenn der Zug schon abgefahren ist ... kann ihn natürlich nicht mehr erreichen ...

G7 und China ... das ist inzwischen wie die Geschichte von Hase und Igel ...



die G7 wollen auf Konfrontationskurs zu China gehen ...

da lachen sich die Chinesen noch tot drüber ...



die Chinesen betreiben eine flächendeckende globale Infrastrukturpolitik ...

sie haben rund um den Globus ein Satellitennetz gespannten ...



das sie nach Belieben erweitern und verdichten ... öffnen und zusammenziehen können ...

und sie operieren längst vom Mars aus ...



und dann kommt Klein-Angela angewatschelt und sagt ...

wir müssen zeigen ... daß wir ein wichtiger Faktor in der Welt sind ... natürlich gemeinsam ...



wie gesagt ... eher lachen sich die Chinesen noch tot ...

bzw wie sagte man schon im alten Babylon ... eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr ...



oder eventuell doch noch Angela Merkel ...

um zu zeigen daß sie auch was alleine kann ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gl



eichberechtigung ... Männer und ... naja ...







