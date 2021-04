Montag, 12 April 2021 | 15.102

Die Menschenrechte und ... die Hannover Messe

jeder hat das Recht ... eine Messe zu veranstalten ...

selbst wenn Angela Merkel eine Eröffnungsrede hält ...



die Messe ist tot ... es lebe die Messe ...

die Hannover Messe findet statt ... natürlich rein digital ...



sogar der indonesische Präsident ist digital zugeschaltet ...

sicher rechnet hinterher jemand aus ... was das insgesamt an Flugkosten etc gespart hat ...



es kommt noch so weit ... daß die Luft hier nicht nur sauber wird ... sondern rein ...

und Zertifikate verschenkt werden ... um wieder ein bißchen CO2 zu produzieren ...



s. 'der Himmel über der Ruhr muß wieder blau werden' ...

bzw ganz Deutschland als Luftkurort ist dann doch des Guten zuviel ...







