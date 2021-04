Montag, 12 April 2021 | 15.102

Die Menschenrechte und ... die Maske ...

jede Konferenz kommt an einen Punkt ...

da ist alles gesagt ... nur noch nicht von jedem ...



die so genannten Richtlinien der Frau Bundeskanzlerin ...

werden ebenso penetrant wie aufdringlich verbreitet ...



ebenso permanent wie nachdrücklich ... teilweise im Minutentakt ...

im ÖPNV vor und nach jeder Haltestelle ... teilweise auch zwischendurch ...



aber anscheinend immer noch nicht genug nachhaltig ...

das heißt sie erreichen eigentlich alle ... aber immer noch nicht hinreichend jeden ...



deshalb auch hier nochmal ...

um ganz sicher zu gehen ...



seit dem 31. März gelten offiziell nur noch die FFP2-Masken ...

als Einweg-Masken (!) ...



andere Masken wie die so genannten OP-Masken oder KN95 ...

sind nicht mehr zulässig ...



die FFP2-Masken können gekauft werden ...

in Apotheken / Drogerien / Supermärkten etc und oder online ...



tendenziell heißt das also ... wer durch staatliche Organe ermordet wird ...

muß seine Beerdigungskosten selbst tragen ...



irgend wie hatten wir das doch alles schon mal ...

mit aller Gewalt soll jetzt 'jüdische Kultur' wieder hierzulande etabliert werden ...'







