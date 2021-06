Freitag, 11 Juni 2021 | 23.162

Die Menschenrechte ... der Krieg der Satelliten ...

China will Tausende Satelliten rund um die Erde stationieren ...

das ist dann so ähnlich wie im Weltkrieg ...



wenn die Bomber bei Nacht ihr Zielgebiet erreicht hatten ...

anfingen ihre so genannten Christbäume zu setzen ...



damit sie so viel Licht hatten ...

daß sie auch auf Sicht ihr Bomben zielsicher ausklinken konnten ...



bzw wenn man das selbst beobachten konnte ... gleich wußte ..

heute fliegen die nicht über uns hinweg ... sondern gleich knallts hier ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten Hindusiten Shintoisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Corona und Intensivstation ...







