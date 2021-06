Donnerstag, 10 Juni 2021 | 23.161

Die Menschenrechte und ... die Idee der Gleichberechtigung

die Idee der Gleichberechtigung basiert darauf ... man könne durch Ausgleich …

eine Art von Gleichstand herstellen … und das wäre dann ‘gerecht’ …



genau das reicht aber eben nicht … sondern bewirkt gerade erst die Un-gerechtigkeit ...

bzw so einfach ist die Welt eben nicht …



die Welt ist in vielfältiger Hinsicht nicht nur beweglich(er) sondern auch dynamisch(er) ...

so daß es in vielfältiger Hinsicht nicht nur auf Ausgleich sondern auch auf Balance ankommt ...



auch damit ist es aber hinsichtlich der Vielfalt nicht getan ...

da das in jeder Ebene / jeder Schicht bzw eben jeder ‘Falte’ wieder anders ist …



wenn zum Beispiel ein Schiff im Hafen liegt und beladen wird …

ist es ja schon gut … wenn es so beladen wird …



daß es kein Übergewicht kriegt nach der einen oder anderen Seite … nach vorne oder hinten …

das 'ver-hinter(n)t' aber nicht … daß es als Ganzes überladen wird …



und … das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile …

plötzlich … blubb blubb weg wars … sang-und-klanglos da untergeht wo es doch gerade noch lag ...



und abgesehen auch davon … daß ein Schiff keine Lagerhalle ist …

sondern ein Transportmittel … das fahren und manoeuvriert werden soll ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migration ... Migrantifa ... Migrantalia ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen