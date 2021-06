Mittwoch, 09 Juni 2021 | 23.160

Die Menschenrechte und ... die Idee des Rechts

es gibt diese schöne Geschichte … wo der Anführer des Wachbataillons kurz vorm Staatsbesuch

zu einem in der ersten Reihe stehenden Soldaten sagt … wissen Sie was eine Idee ist ...



und der sich als angehender Philosphiestudent herausgefordert sieht und loslegt …

im Schnelldurchgang mit allem was er weiß …



von Platons überirdischem Urbild …

und der Christlichen Nächstenliebe als Idee Gottes ...



bis zur bewußten Vorstellung bzw dem bewußten Gedanken zum Beispiel bei Leibniz ...

und der notwendigen bzw praktischen Vernunft bei Kant ...



und der Anführer sagt dann …

sehr schön … würden Sie jetzt bitte Ihr Gewehr eine Idee höher halten …



so ähnlich ist das auch mit anderen Begriffen dieser Art …

zum Beispiel der so genannten Gleichberechtigung ...



vielleicht sollte man bei nächster Gelegenheit diesen jungen Soldaten mal fragen …

‘Wissen Sie was Gleichberechtigung ist’ ? ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ...

ihre Transatlantischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... das ist gewissermaßen die lange Tour ...

schneller gehts mit Corona ...







