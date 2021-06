Dienstag, 08 Juni 2021 | 23.159

Die Menschenrechteund ... das Gute und das Schlechte

viel ist die Rede zum Beispiel vom Cholesterin … wobei es wohl so ist daß …

man unterscheidet zwischen dem so genannten guten und dem schlechten Cholesterin ...



wenn das gute Cholesterin ein bißchen höher ist als normal … dann gleicht das ein bißchen aus ...

daß auch das schlechte Cholesterin höher ist als normal …



nur wenn das schlechte höher und das gute niedriger ist …

muß man also unbedingt was dagegen tun ...



viel ist auch die Rede vom so genannten guten Journalismus ...

wobei bis heute nicht definiert ist … was Journalismus überhaupt ist … geschweige guter ...



nichtsdetostrotz wirbt jedes Medium das was auf sich hält damit …

bei ihm gäbe natürlich nur guten Journalismus ...



im Grunde genommen ist dieser so genannte gute Journalimus so etwas wie Prostitution …

nur schlimmer ...



Prostituierte verkaufen ihren Körper … bleiben aber ansonsten geistig und seelisch intakt …

von traumatischen Verletzungen etc mal abgesehen …



können also jederzeit wieder in ein ‘normales’ Leben zurückkehren … gewissermaßen …

so genannte gute Journalisten können das aber nicht … nicht mal gewissermaßen …



denn sie verkaufen ihren Geist … man könnte auch sagen Vernunft bzw Verstand …

und vor allem ihre Seele … an so genannte Medien ...



und je länger das dauert … desto schlimmer wirds …

das ist wie eine Spirale bzw die sprichwörtliche nach oben offene Richterskala …



das geht bis zur Bewußtlosigkeit … Verantwortungslosigkeit … Zurechnungsunfähigkeit ...

weswegen diese Art von Journalismus vor allem in so genannten demokratischen Staaten …



von den Regierungen bzw eben den Machthabern auch besonders gepflegt / geschätzt / gewürdigt wird ...

weil diese Art von Journalismus eine Art (Über)Lebenselixier ist …



im Grunde genommen sogar für beide … gewissermaßen in Symbiose …

so daß man eigentlich nie weiß … wer da wen gerade vor sich hertreibt ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen