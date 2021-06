Montag, 07 Juni 2021 | 23.158

Die Menschenrechte ... und die Bürgerpflichten ...

'es besteht die Pflicht ...'' tönt alle paar Sekunden und alle paar Meter weiter ...

aus allen nur verfügbaren Lautsprechern in deutsch und mindestens auch in englisch ...



das ist so bzw ist zwar Wahnsinn mit einer schier unausweichlichen Methode ...

ist aber gar nicht mehr mal das Problem ...



das Problem ist ... daß diese Idioten ...

die hinterher ... also wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist ...



unentwegt solche so genannten 'Maßnahmen' erfinden ...

und mit allen Menschenrecht-widrigen und völlig unwürdigen Maßnahmen durchzusetzen versuchen ...



sich vorher nicht nur nicht an ihre verfassungsmäßigen Pflichten gehalten ...

sondern mit einem Höchst'maß' an krimineller Intelligenz und Energie ...



ebenso ungeniert wie ungehindert die größten Verbrechen an der Menschheit begangen haben ...

und sich dann ohne die geringsten Skrupel in den gut verdienenden Ruhestand verabschieden ...



*



Annalena Charlotte Alma Baerbock …

ACAB … All Cops Are Bastards … Zufall ? oder Programm ? ...



auf ‘die’ Idee muß man ja erstmal kommen …

und jetzt regen sie sich natürlich wieder fürchterlich auf …



'die üblichen Verdächtigen' ...

die selbst dran schuld sind an der ganzen Misere ...



und verlangen von anderen … daß sie sich zumindest distanzieren …

vom Hans-Georg Maaßen …



denn die Polizisten sind ja nur die Prügelknaben (m/w/d) für APSK …

Alle Politiker sind Kriminelle …



inclusive übrigens AKP...

Alle Katholischen Priester ...



und Reiner Haseloff verlangt gar (von anderen natürlich) eine 'Politische Kultur' ...

wenn man nur mal wüßte ... warum diejenigen die was verlangen sich nicht selbst dran halten (?)



oder wie ... zum Beispiel ...

das Bundesverfassungsgericht einfach mal an die Verfassung ...



*



der Politische Film ...

das parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







