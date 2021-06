Sonntag, 06 Juni 2021 | 22.157

Die Menschenrechte und ... das Göttliche Wesen ...

früher hatten die (weltlichen) Herrscher noch einen unmittelbaren Kontakt zu den Göttern ...

oder man könnte auch sagen ... sie haben ihre Göttliche Weisheit noch unmittelbar vermittelt ...



von Hammurabi zum Beispiel ist bekannt ...

daß er wie in der Schule vor Gott auf dem Bänkchen saß ...



und sich seine Instruktionen holte ...

bzw sich das Göttliche Handeln und Wandeln erklären ließ ...



das hat zwar auch den Untergang des Babylonischen Reiches nicht verhindern können ...

aber das lag sicher daran ... daß Hammurabi irgend wann starb ... während Gott ja lebt ...



aus irgend einen unerfindlichen und nicht nachvollziehbaren Grund ...

haben sich die Götter dann ohnehin zurückgezogen ...



und das zunächst als Start-up betriebene Geschäft anderen überlassen ...

wenn nicht gar verkauft (???) ... Mergers and Acquisitions und so ...



und gewissermaßen nicht familien-gebundene Manager engagiert ...

Stellvertreter ... Propheten ... Götterboten ... etc ...



wie zum Beispiel den Aloysl ... der heute noch im Hofbräuhaus sitzt ...

und die Bayerische Staatsregierung auf die göttlichen Ratschläge warten läßt ...



ein völlig aus der Reihe tanzender Sonderfall ...

ist dabei der einer uckermärkischen Pfarrerstochter ...



die nicht nur die Möglichkeit geboten bekommen hat ... Deutschland wieder zu vereinen ...

sondern auch die Konfessionen wenn nicht Religionen ...



die sich dann aber im Gegensatz zum segensreichen Wirken einer badischen Hausfrau ...

nicht als Werkzeug Gottes etabliert hat ... sondern des Teufels ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Weltbürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...







