Samstag, 05 Juni 2021 | 22.156

Die Menschenrechte und ... das Futurium bzw die Zukunft

es gab mal eine Zeit ...

irgendwann zwischen Beginn und Ende des Christentums ...



da sagte man von jemandem ... auf den das möglicherweise zutraf ...

'der (m/w/d) kann nicht denken von 11 bisses läut* ...



eben weil es Zeiten bzw Gegenden gab ...

da wurden um 11 Uhr vor Mittag immer die Kirchenglocken geläutet ...



so ungefähr ist das auch mit dem Futurium ...

der offiziellen Zukunftsausstellung der Bundesrepublik Deutschland ...



'Zukunft' sollte man denken ist die nach oben offene Richterskala ...

das geht unaufhaltsam immer weiter auf der Himmelsleiter ...



in allen nur denkbaren Dimensionen ...

also zum Beispiel Breite und Tiefe ... Höhe und Länge ... Innen und Außen ... etc und etc ...



aber wir rechnen ja nicht mehr 'im Jahre des Herrn' ...

sondern im Jahre der Frau ... nämlich Angela Merkel ...



und da ist das eben alles anders ...

wenn Frau Merkel will ... schaltet sie die Zukunft einfach ab ...



oder auch wieder an ... wie gerade eben wieder ...

auf rund 3000 Quadratmetern warten die Exponate und sogar ein Skywalk auf die Besucher ...



denn die Exponate sind stehengeblieben ...

nur wo die Zukunft inzwischen ist ... weiß niemand ... insbesondere nicht Klein-Angela ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Angela Merkel und Verwahrlosung ...







