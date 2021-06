Donnerstag, 03 Juni 2021 | 22.154

Die Menschenrechte ...

Frau Merkel sagt ...

jüdisches Leben bereichert das Leben in Deutschland ...



gemeinhin herrscht allerdings die Auffassung soweit nicht die Erfahrung ...

daß jüdisches Leben vor allem die Juden bereichert ...



natürlich auch nicht alle ...

die die's machen dafür um so krassser ...



dazu kommt ... daß auch für die Juden untereinander ...

keine ausgeprägte solidarische oder soziale Komponente gilt ...



wie wäre das sonst möglich ...

daß rund 90 Jahre nach der offiziellen Judenverfolgung ...



in deutschen Zeitungen immer noch Spendenaufrufe geschaltet werden des Inhalts ...

'Hilfe für in Not geratene Holocaust-Überlebende wird dringend benötigt' (???)



bzw ... 'Mit einem Dauerauftrag können Sie ...

Holocaustüberlebenden in Israel regelmäßig helfen' (???)...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und die Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...







