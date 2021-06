Mittwoch, 02 Juni 2021 | 22.153

Die Menschenrechte ...

jetzt laufen sich die Kandidaten langsam warm für den heißen Kampf ums Kanzleramt ...

und dann heißt es ... gewinnen wird ... wer das beste Wahlprogramm hat ...



aber Frau Merkel sagt ... Politik ist ein Spiel ...

gewinnen wird ... wer den längsten Atem und die besten Nerven hat ...



das mag aus der Sicht von so einer Betriebsnudel mit Pokerface wie Angela Merkel sogar richtig sein ...

ist aber auch nicht das Entscheidende ...



entscheidend ist ... Politik ist ein Geschäft ...

gewinnen wird also ... wer eine Mehrheit derjenigen hinter sich vereinen kann ...



die glauben ... die neue Konstellation möglichst rücksichtslos und unsozial ...

für ihr Geschäftsmodell nutzen und mißbrauchen zu können ...



wobei es de facto ja so ist ... daß es eine Mehrheit eben gerade nicht geben wird ...

sondern daß alles relativ ist ... bzw ... wie das Volk dann sagt ... die Mischung machts ...



*



