Sonntag, 30 Mai 2021 | 21.150

Die Menschenrechte und ... die Autonome Mobilit#t

autonome Mobilität etc ... das ist eine Entwicklung ...

an deren Ende steht .. daß ein Traum der Menschheit doch noch wahr wird ...



nämlich daß den Menschen die online bestellten gebratenen Tauben etc ...

doch noch in den Mund fliegen ...



denn beim aktuellen Stand der Absichten der maßgebenden Politiker ...

ist die autonome Mobilität der vorläufige Abschluß der völligen Verblödung des Menschen ...



seit Jahrtausenden ... man kann sagen seit Menschengedenken ...

gab es in den Gesellschaften immer Menschen ...



die schon etwas weiter waren ...

und Verantwortung nicht nur übernommen ... sondern auch getragen haben ...



die sich gemeinnützig gekümmert haben ...

um Bedürfnisse / Interessen / Wünsche bzw Information / Erziehung / Bildung ...



diese Species ist inzwischen jedoch ausgestorben ...

heutige Politiker betreiben genau das Gegenteil ...



