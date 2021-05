Samstag, 29 Mai 2021 | 21.149

Die Menschenrechte und ... die Gleichberechtigung ...

Frau Merkel sagt gelegentlich ...

'ich bin genau so 'das Volk' wie andere 'das Volk' sind ...



der so genannten Gleichberechtigung ...

mangelt es bekanntlich am Zugeständnis (der Männer) ...



die Dinge aus weiblicher Perspektive zu sehen ...

Gleichberechtigung heißt im allgemeinen ...



Gleichberechtigung mit allem was Männer dürfen ...

aus deren (!) Perspektive ...



wenn es dann doch mal um Dinge geht aus der Perspektive von Frauen ...

sagt Frau Merkel ... bekanntlich der stärkste Mann in der Regierung ...



ich bin genau so Frau ... wie andere Frauen sind ...

das heißt sie fährt bzw kämpft gewissermaßen hybrid ...



normalerweise wie ein Mann ...

wenns drauf ankommt aber auch mit den Waffen einer Frau ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten und die Hinduisten ... die Shintoisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Diktatur und Terror ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen