Freitag, 28 Mai 2021 | 21.148

Die Menschenrechte und ... der Wert von Würde und Recht

die Würde des Menschen ist unantastbar ...

und der seiner Würde noch verfügbare Mensch hat Rechte ...



zwar antastbare ... aber nicht wirklich verletzbare ...

vor allem nicht veräußerliche Grundrechte ... so genannte Menschenrechte ...



das gilt gewissermaßen für Menschen ... so lange sie noch halbwegs bei Bewußtsein sind ...

also sich ihrer Würde und ihrer Rechte noch halbwegs bewußt sind ...



es stellt sich dann aber noch die Frage nach dem Wert des Menschen(lebens) ...

zumindest derjenigen ... bei denen das Bewußtsein noch halbwegs funktioniert ...



unter den Bedingungen ... die Frau Merkel aktuell dem Volk zumutet ...

ist das Lebens jedenfalls nicht mehr lebenswert ...



damit stellt sich auch die Frage ... ob das Leben das Frau Merkel führt ... etwas wert ist ...

denn ein derart sinnloses Leben kann objektiv nichts 'wert' sein ...



auch wenn sie selbst das natürlich ganz anders sieht ...

aber das hängt wiederum mit dem (mangelnden) Bewußtsein zusammen ...



der Mensch ... in Gestalt des Volkes bzw des Bürgers ...

hat gewissermaßen zwei Richtlinien ... die Verfassung und die Bibel ...



im übrigen bestimmt Frau Merkel die Richtlinien ... der Politik ...

und diese Position ermöglicht es ... sich über beides hinweg zu setzen ...



ebenso ungeniert wie ungehindert ...

man braucht da nur mal ein bißchen brutal zu sein ... der Rest läuft (fast) von allein ...



da hilft dann auch nichts und niemand weiter ...

auch wenn zum Beispiel in der Bibel steht ...



was hülfe es dem Menschen wenn er die ganze Welt gewönne ...

und nähme doch Schaden an seiner Seele ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Corona und Intensivstation wenn nicht Friedhof ...







