Donnerstag, 27 Mai 2021 | 21.147

Die Menschenrechte und ... das Politische Gezerre

Ausgangssperre / Kontaktsperre / Maulsperre / Talsperre ...

angeblich all das ... um das Gesundheitswesen vor Überlastung zu schützen ...



de facto trainiert Frau Merkel nur ...

um ihre Diktatur zu schützen ...



nicht nur vor Überlastung ... zum Beispiel ihres Polizeiapparates ...

sondern vor dem völligen Zusammenbruch ...



das Volk ... gewissermaßen en gros ... wird systematisch verblödet ...

damit es nicht merkt ... daß das doch keine Demokratie ist ... was wir hier haben ...



aber auch alles andere ... gewissermaßen en detail ... zum Beispiel die Polizei ...

wird systematisch verblödet ... damit sie nicht merkt wie sie mißbraucht wird ...



sonst würde sie nicht wie zum Beispiel am 1. Mai ...

sich zu Tausenden unters Volk mischen ...



mit einem Riesenaufgebot an Fuhrpark ...

zu Land und zu Wasser wie in der Luft ...



der einzige Unterschied zum Volk ist fast ... sie haben keine Bierflaschen in den Taschen ...

sondern Angst in den Hosen und spielen Fußball mit den Dosen ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions-Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migration ... Migrantifa ... Migrantalia ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen