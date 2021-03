Donnerstag, 25 März 2021 | 12.084

Die Politikgipfel und ... die Kirchturmgipfel ...

seit Menschengedenken … hätt’ ich jetzt beinahe gesagt …

etwas genauer … seit Kirchengedenken … also seit es Kirchen gibt …



sind Kirchtürme das Wahrzeichen dieser Kirchen …

was ursprünglich mal den Sinn hatte… daß man schon von Weitem sehen sollte ...



AHA (!) … da ist eine Kirche … und wo eine Kirche ist da ist auch ein Dorf …

und wo ein Wille ist ... da ist auch ein Weg dahin … und ggfls auch ein Gebüsch ... und so ...



auch die größte Metropole hat mal ganz klein angefangen … eben als Dorf …

woher wahrscheinlich auch der Ausdruck kommt … man soll die Kirche im Dorf lassen ...



möglicherweise liegt da sogar auch bereits der Ursprung …

für die heute geltenden AHA-Regeln und Regulatorien … Maßnahmen und Methoden …



denn die Menschen haben schon früh angefangen auf genügend Abstand zu achten ...

und haben irgend wann angefangen …



mehr oder weniger dicke hohe lange Mauern um ihre Interessengebiete zu bauen …

man denke nur an die heute noch existierende Chinesische Mauer …



unabhängig davon daß Kirchtürme ein Zeichen für Weite Sicht sind ….

während Mauern eher ein Dokument der Kurzsichtigkeit und Selbstbeschränkung sind ...



und das Volk dann Jahrzehnte braucht …

um mit dem Spruch ‘die Mauer muß weg’ diese Art Schallmauer wieder nieder zu reißen ...



wie alles was es so gibt auf dieser Welt … kann nicht ausgeschlossen werden …

daß auch die Bedeutung von Kirchtürmen Mißverständnissen wenn nicht dem Mißbrauch unterliegt ...



im Grunde genommen sind Kirchtürme wie gesagt ein Symbol der Weitsichtigkeit …

denn natürlich kann man von der Spitze eines Kirchturms weiter sehen …



als bis zu dem Punkt … an dem jemand irgend wo in der Landschaft steht …

und am Horizont gerade noch den nächsten Kirchturm sehen kann …



deshalb konnten die Turmwächter früher den Feind schon sehen … wenn der noch glaubte ...

man würde ihn nicht sehen … eben weil er den Kirchturm nicht sah …



nun liegt es in der Natur des Menschen … daß er zwar weit sehen will … aber nicht weitsichtig ist ...

man könnte fast sagen … je weiter einer sieht … desto engstirniger ist er …



denn nicht umsonst haben die Götter die Augen nicht ganz oben am Kopf …

sondern unter die Stirn gesetzt …



ganz abgesehen davon daß … es kommt eben nicht darauf an …

wie weit einer sehen kann … sondern wie weit er denken kann ...



oder … zu diesen kleingeistigen bzw kurzsichtigen Mutmachersprüchen gehört auch …

was man schwarz auf weiß besitzt kann man getrost nach Hause tragen ...



wie bereits gesagt … in den Anfängen von Zivilisation und Kultur …

gab es zunächst nur ‘das Dorf’ und ‘die (eine) Kirche’ …



mit der Zeit wurden aber aus mehreren Dörfern Zusammenschlüsse …

also größere Gemeinden … die man Stadt nannte …



was es erforderlich machte …

ein professionelles Management für so’ne Stadt zu entwickeln …



was mehr oder weniger zufällig in einer Gegend stattfand ...

die sich Griechenland nannte … oder so ähnlich …



deren Einwohner so eine Stadt in ihrer Sprache dann polis’ nannten ...

bzw das Management dieser ‘polis’ griechisch bzw hellenisch ‘politika’ …



nach und nach gab es dann nicht nur immer mehr Kirchen mit Kirchtürmen …

sondern auch Politiker … die gewählt werden wollten bzw sollten …



um an die Macht zu kommen oder daran zu bleiben ...

und die natürlich schnell gelernt haben …



daß ein Wahlerfolg am einfachsten zu erreichen ist ...

wenn man Wahlprogramm oder Entscheidungen nach der größten Zielgruppe ausrichtet …



in möglichst engstirniger Weise nach seiner engeren Heimat …

seiner Region … seinem Wahlkreis …



aus irgend einem unerfindlichen Grund …

mußten dann ausgerechnet diese völlig unschuldigen Kirchtürme dafür herhalten …



womit man diese Art von Politik dann vergleichen könnte …

bzw hat sich also der Begriff 'Kirchturmpoliti'k durchgesetzt …



womit also der Bereich im Umkreis um den Kirchturm beschrieben ist …

bzw Interessen … die nur so weit reichen … wie man den eigenen Kirchturm sieht …



dabei liegt die natürliche Bedeutung der Höhe dieser Türme eher darin …

sich aus der Enge und vom Boden zu befreien und abzuheben bzw zu neuen Zielen vorzustoßen …



selbst Vögel fliegen immer wieder oder nisten gar in den Gipfeln und Spitzen der Türme …

in den Wipfeln und Kronen der höchsten Bäume ...



und selbst in der Technik … zum Beispiel in der Raumfahrt …

schießt man erst ein Objekt in eine Umlaufbahn … also eine Art mobiler Kirchturm ...



um von dort in den Weltraum zu starten …

und irgend wann von einem dortigen Ziel bis in die unendliche Ferne des Universums ...



wirklich originell wäre also nur … statt mit 180 Sachen durch die Stadt zu rasen …

oder gar durch die Fußgängerzone ...



vom nächsten Kirchturm aus mit dem Turbo in die weite Welt zu starten ...

und dem Mann im Mond in einer klaren Sternen-Nacht mal ‘Guten Tag’ zu sagen …



oder so … ‘Guter Mond Du gehst so stille ‘ …

vielleicht sogar den aktuellen Standard Spruch bzw Wunsch … ‘bleib gesund’ ...



man bräuchte also nicht … wie das heute so üblich ist …

Straßen und Plätze umzubenennen wenn das politically not longer correct ist ...…



sondern dem Begriff Kirchturmpolitik einfach einen neuen Inhalt geben …

den des Fortschritts und der Innovation …



um ihn damit aus dem ihm völlig zu Unrecht anhaftenden Dunstkreis des Provinzialismus …

dem Geist der Schildbürger und Spießbürger etc zu lösen ...







