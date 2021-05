Mittwoch, 26 Mai 2021 | 21.146

Die Menschenrechte und ... die Kinderrechte ...

es gibt viele schöne ... mit Leichtigkeit erzählende ...

psychologisch einfühlsame und thematisch sensible Bücher ...



zum Übergang zwischen Kindheit und Erwachsenwerden ...

aber dann hörts auf ...



der Mensch ... erwachsen geworden ... wird allein gelassen ...

mit sich und dem weiteren Wachsen und Werden ...



der Mensch ist ein an sich vernunftbegabtes Wesen ...

aber zum Übergang vom erwachsenen ...



zu einem von seinem Verstand auch Gebrauch machenden Wesen ,,,

um nicht zu sagen vom Affen zum Menschen ...



da schweigt ... im entsprechend übertragenen Sinne ...

des Sängers Höflichkeit ...



da schweigen Schriftsteller und Literaten ...

ganz einfach weil ... sie wissens selber nicht ...



grundsätzlich ist es so ...

das Kind lernt vom Erwachsenen so lange es Kind ist ... man kommt sich allmählich näher ...



danach ... also nach dem Gleichstand ... geht die Entwicklung aber auseinander ...

das 'Kind' lernt schneller allein weiter ... an Wissen ...



der Erwachsene bleibt zwar wissensmäßig zurück ...

lernt aber gleichzeitig ebenfalls weiter ... an Erfahrung ... an Verarbeitung neuen Wissens ...



das führt dazu ... daß der Erwachsene sich das Wissen jederzeit ebenfalls aneignen kann ...

das 'Kind' aber nicht die Erfahrung ...



diese Entwicklung führt also unaufhaltsam immer weiter auseinander ...

bis sie sich in der geistigen Umnachtung (...) verliert ...



*



das politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handlungen und Wandlungen ...







