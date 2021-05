Dienstag, 25 Mai 2021 | 21.145

Die Menschenrechte und ... die Nachhaltigkeit ...

wir wissen schon ...

es gibt inzwischen kaum noch etwas was nicht nachhaltig betrieben wird ...



und wenn man dahinter guckt ... so nach dem Prinzip 'cherchez la femme' ...

ist es der Kommerz ...



das heißt ... Nachhaltigkeit ist gut ...

aber man muß damit Geld verdienen können ...



gemeinnützige und oder selbstlose bzw uneigennützige Nachhaltigkeit ...

gibt es nur in Einzelfällen ...



es gibt zum Beispiel keine nachhaltige Regierung geschweige Führung ...

es gibt insbesondere keine nachhaltige Gesetzgebung geschweige Parlamentarische Arbeit ...



und es gibt erst 'recht' (!!!) keine nachhaltige Rechtsprechung ...

obwohl Gerechtigkeit ein Element der Nachhaltigkeit ist ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...







