Die Menschenrechte und ... die professionelle Sterbehilfe

Europa im allgemeinen und Deutschland im Speziellen ...

siechen nicht nur einfach so dahin ...



sondern betreiben eine aktive Form von systematischem Selbstmord ...

die leichten Sinnes aber sehenden Auges in die Katastrophe / ins Verderben führt ...



das naturgesetzliche Prinzip dahinter ist ganz einfach ...

'wer rastet der rostet' ...



wir ... also eben die Europäer geschweige die Deutschen ...

sind bekanntlich nicht allein auf der Welt ...



sondern stehen in einer Art ständigem Wettbewerb zwischen Ost und West ...

um es mal vereinfacht zu sagen ...



theoretisch könnte man sagen ... wenn zwei sich streiten ...

freut sich der Dritte ...



so ist es aber nunmal nicht ... sondern praktisch genau umgekehrt ...

Ost und West streiten sich nicht sondern beide freuen sich ...



daß sie diesen völlig verblödeten hirnverbrannten Dritten ...

so schön zwischen sich zerreiben können ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats-Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







