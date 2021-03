Montag, 08 März 2021 | 10.067

Die Menschenrechte und ... der Internatiopnale Frauentag

in Berlin offizieller bzw staatlicher Feiertag ...

bzw Feiertag des Demokratischen und Sozialen Staates ...



und wer auch immer dahinter steckt ...

zum Beispiel mehr oder weniger dressierte Affen wie der Regierende Bürgermeister Michael Müller



der Internationale Frauentag … so ne Art vorgezogener Muttertag ...

oder verspätete Weiberfastnacht ...



Hauptsache Party …

im übrigen geht das an der Sache völlig vorbei …



vor allem aber an den Menschen ganz allgemein …

und an den Frauen ganz speziell ...



das ist wie mir dem Rechtsstaat …

der hat auch mit dem Rechts nichts zu tun … geschweige mit der Gerechtigkeit …



gibt es eigentlich etwas Verrückteres ??? … es ist Internationaler Frauentag …

dessen erklärtes Ziel es ist … Frauen an die Macht zu bringen …



in Deutschland ‘ist’ (!!!) eine Frau an der Macht …

an der absoluten … höchsten … praktisch uneingeschränkten Macht …



die es ihr gestattet … ein Volk von rund 80 Millionen Menschen …

wie die willenlose Schafe vor sich herzutreiben …



Macht … die sie auch ebenso ungeniert wie ungehindert … ebenso scheinheilig wie verlogen ...

ebenso schamlos wie rücksichtslos … ebenso brutal wie last but not least frauenverachtend (!) ausübt ...



und hält dann so eine hirnverbrannte hinterhältige Ansprache ans Volk ...

und niemand wehrt sich dagegen … weil die Gehirnwäsche bereits reibungslos funktioniert ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen