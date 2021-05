Sonntag, 23 Mai 2021 | 20.143

Die Menschenrechte und ... die Kulturellen Ressourcen

Albert Einstein hat mal gesagt ...

'Phantasie ist wichtiger als Wissen ... denn Wissen ist begrenzt' ...



so ungefair ist das auch mit Kunst und Kultur ...

das heißt also etwa ... Kreativität ist wichtiger als Archieve / Dokumentationen / Galerien / Museen ...



was nützt das ganze so genannte Weltkulturerbe ...

wenn schon jetzt niemand wirklich was damit anzufangen weiß ...



und da kommt wieder Johann Wolfgang von Goethe ins Spiel ...

'was Du ererbt von Deinen Vätern ... erwirb es um es zu besitzen' ...



das heißt letztlich ... Geist und Forscherwille ist wichtiger als Kraft und Energie ...

bzw Wissen nützt eben nur wenn ständig versucht wird es anzuwenden ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen