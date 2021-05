Samstag, 22 Mai 2021 | 20.142

Die Menschenrechte und ... der kranke lahme dumme Westen

der so genannte Westen ... das war mal was ...

der war zwar wild und ungezähmt ... aber er war eben auch stark ...



das heißt er war Vorbild und Führung und gegebenenfalls auch Rettung ...

das war Orientierung und Leitung und wenns sein mußte auch Hilfe ...



das waren die Zeiten ...

wo der US-Dollar noch Vier Deutsche Mark wert-war ...



von all dem ist nicht nur nichts geblieben ...

sondern es hat sich praktisch in sein Gegenteil verkehrt ...



nicht nur vom Guten ins Schlechte ...

sonderm vom Gutes tun in Schlechtes tun bzw Schaden stiften ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten ... Hinduisten ... Shintoisten ... und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung plus Erziehung bringt Fortschritt ... keine Bildung minus Erziehung bringt Terror ...







