Freitag, 21 Mai 2021 | 20.141

Die Menschenrechte ... und das Ende der Demokratie

da wird ganz offiziell spekuliert ... von so genannten oder angeblichen Demokraten ...

über 'das mögliche Ende der Demokratie' ...



Demokratie heißt an sich ganz einfach 'Herrschaft des Volkes' ...

und schon geht der große Krach los ... denn die Frage ist ja ... aus welcher Sicht ...



das Volk sagt ... natürlich aus unserer Sicht ...

die de facto Gewaltherrschar sagen aber auch ... neee aus unserer Sicht ...



das heißt ... per saldo bleibt alles beim alten ...

nur der Etikettenschwindel verändert sich ...



*

der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Corona und Intensivstation ...







